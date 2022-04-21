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Путин дал гражданство исполнительнице русского шансона из Испании

Путин дал гражданство РФ испанской певице Маричель Родес

Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Испанская певица Маричель Родес получила российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Путин постановил выдать паспорта Российской Федерации 30 гражданам других стран, в том числе исполнительнице русского шансона Родес, родившейся 28 сентября 1965 года в Испании. Тем же указом Путин утвердил выход шести человек из российского гражданства.

В октябре 2021 года стало известно, что латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро получила российское гражданство. Паспорт РФ также получил сын знаменитости Мерлин, рожденный в браке с лидером рок-группы Divididos Рикардо Мольо.

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Сергей Равин
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