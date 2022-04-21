Путин дал гражданство исполнительнице русского шансона из Испании
Путин дал гражданство РФ испанской певице Маричель Родес
Испанская певица Маричель Родес получила российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, Путин постановил выдать паспорта Российской Федерации 30 гражданам других стран, в том числе исполнительнице русского шансона Родес, родившейся 28 сентября 1965 года в Испании. Тем же указом Путин утвердил выход шести человек из российского гражданства.
В октябре 2021 года стало известно, что латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро получила российское гражданство. Паспорт РФ также получил сын знаменитости Мерлин, рожденный в браке с лидером рок-группы Divididos Рикардо Мольо.