Россиянина арестовали за финансирование «Правого сектора»

В Москве суд арестовал 61-летнего мужчину за передачу 120 тысяч рублей «Правому сектору»

В Москве суд на два месяца арестовал россиянина, передавшего в запрещенную в России экстремистскую организацию «Правый сектор» 120 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

61-летнего Михаила Кавуна обвинили по части 1 статьи 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»). В СИЗО он останется до 18 июня.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала мужчину в Астрахани. По версии следствия, с 2015 по 2019 годы он регулярно выезжал на территорию другого государства, чтобы передать деньги участникам «Правого сектора». Всего он передал в кассу экстремистов 120 тысяч рублей.

В Астрахани и Москве в местах проживания подозреваемого прошли обыски. У Кавуна изъяли компьютерную технику и другие предметы, имеющее интерес для следствия.