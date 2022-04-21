ФСБ задержала финансировавшего «Правый сектор» россиянина

ФСБ задержала 61-летнего россиянина, передавшего 120 тысяч рублей в «Правый сектор»

В Москве решается вопрос об аресте задержанного в Астрахани россиянина, подозреваемого в финансировании запрещенной в России экстремистской организации. Об этом в четверг, 21 апреля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, с 2015 по 2019 годы мужчина регулярно выезжал на территорию другого государства с целью передачи денег членам организации. Всего он передал в кассу экстремистов 120 тысяч рублей.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, речь идет о 61-летнем стороннике «Правого сектора» (организация запрещена в России), который перевозил наличность на Украину.

В Астрахани и Москве в местах проживания подозреваемого прошли обыски. Была изъята компьютерная техника и иные предметы, имеющее интерес для следствия. Россиянину предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») УК РФ. Следствие ходатайствует о его аресте.