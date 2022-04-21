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Акула-людоед напала на лодку с семьей и попала на видео

Daily Mail: четырехметровая акула напала на лодку рыбака с семьей и испортила мотор

У побережья австралийского города Манджера, штат Западная Австралия, четырехметровая акула напала на лодку, в которой плыл рыболов с семьей. Пугающий момент попал на видео, опубликованное изданием Daily Mail.

Рыбак Дэвид Такфилд находился на лодке вместе со своей женой Куньей и 14-летним сыном Шелби. Когда Шелби доставал улов, из-под воды неожиданно появилась большая белая акула, также известная как акула-людоед.

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Огромная хищница подплыла к борту лодки, широко открыла пасть и вцепилась зубами в мотор. В результате мотор получил серьезные повреждения и оказался испорчен.

Акула продолжала кружить возле лодки в течение часа. Семья заявила, что никогда не забудет эту рыбалку. «У меня были мурашки, я никогда не видел такую большую акулу», — признался Такфилд.

На записи слышно, как Такфилд кричит в шоке, когда акула бросается на борт лодки.

Ранее сообщалось, что в Австралии католический священник удостоился правительственной награды за спасение серфера от акулы. Он вместе с другом и еще одним серфером поспешил на помощь серферу, которому акула-людоед повредила голень.

Алиса Дмитриева
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