Создатели фильма с застрелившим оператора Болдуином заплатят крупный штраф

Создателей фильма «Ржавчина» оштрафовали на 136 тысяч долларов за убийство оператора

Бюро по охране труда и технике безопасности штата Нью-Мексико заставит компанию Rust Movie Productions LLC, которая занимается съемками фильма «Ржавчина», заплатить крупный штраф, составляющий более 136 тысяч долларов, сообщает РИА Новости. Во время работы над данной картиной американский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс.

«Работодатель не предоставил рабочее место, свободное от распознаваемых опасностей, которые вызывали или могли привести к смерти или серьезному физическому ущербу для сотрудников», — сказано в официальном документе ведомства.

Отмечается, что создатели фильма, во время съемок которого была убита кинооператор, нарушили закон об охране труда, в частности пункт об обязанностях, требующих безопасности в ходе работы, в связи с чем она должна выплатить 136 793 доллара в течение 15 дней.

Ранее стало известно, что Алек Болдуин подал иск против продюсеров фильма. Отмечается, что он намерен «снять с себя ответственность и покрыть свои судебные издержки». Артист подчеркнул, что не отвечал за безопасность огнестрельного оружия и не нанимал сотрудников, которые работали на съемочной площадке.