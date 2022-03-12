Американский актер Алек Болдуин подал иск против продюсеров фильма «Ржавчина»

Американский актер Алек Болдуин подал иск против продюсеров фильма «Ржавчина», во время работы над которым была застрелена оператор Галина Хатчинс. Об этом пишет Los Angeles Times.

Отмечается, что актер намерен «снять с себя ответственность и покрыть свои судебные издержки». Болдуин также отметил, что не отвечал за безопасность огнестрельного оружия или найм сотрудников.

В иске актер указывает, что пытался договориться с семьей Хатчинс, взяв на себя инициативу, чтобы супругу и сыну оператора выплатили компенсацию. Также Болдуин заявил попросил съемочную группу закончить съемки, тем самым почтив память Хатчинс.

Ранее Болдуин рассказал о ходе следствия после убийства оператора на съемках. Лучшим способ почтить память погибшей Хатчинс он назвал установить всю правду о случившемся.

22 октября 2021 года в ходе съемок «Ржавчины» Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми. В результате была убита оператор Галина Хатчинс, режиссер фильмы Джоэл Соуса получил ранения. Позже Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета.