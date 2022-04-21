Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Пчелы в США уменьшились из-за изменения климата

The Guardian: из-за изменения климата в США появилось больше мелких пчел

Фото: Yves Herman / Reuters

Изменение климата привело к тому, что в США размер пчел стал меньше, так как крупные насекомые хуже переносят повышение температур. К таким выводам пришли американские ученые, сообщает The Guardian.

Исследование опубликовали в журнале Proceedings of the Royal Society B. В течение восьми лет ученые изучали состояние более 20 тысяч пчел, которые обитают в районе Скалистых гор (Rocky Mountains), где фиксировали раннее потепление и преждевременное таяние льда. Эксперты пришли к выводу, что из-за изменения климата количество крупных насекомых, включая шмелей, снижалось, а мелких пчел появлялось больше.

Материалы по теме:
Залезли в бутылку. Морских жителей лишили привычного дома и заставили поселиться в мусоре. Почему это опасно для планеты?
Залезли в бутылку.Морских жителей лишили привычного дома и заставили поселиться в мусоре. Почему это опасно для планеты?
29 марта 2022
Припекает. Как глобальное потепление разрушает здоровье людей?
Припекает.Как глобальное потепление разрушает здоровье людей?
26 марта 2022

Шмели считаются одними доминирующими опылителями во многих экосистемах. По словам ученых, пчелиные сообщества будут радикально меняться. Шмели из-за размера тела обладают низкой устойчивостью к жаре, поэтому будут перемещаться в более прохладные регионы.

Ранее Королевское общество защиты птиц в Великобритании (RSPB) нашло способ, с помощью которого можно спасти от исчезновения скворцов, шмелей и ежей. Владельцам садов предложили выращивать подсолнухи.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В Твери произошел крупный пожар в оборонном НИИ
Чубайс оставил еще несколько постов в России
В Госдуме предложили провести альтернативную Олимпиаду
Россиянам перечислили способы мошенничества при покупке туров и авиабилетов
Негигиеничный поступок авиапассажира попал на фото и вызвал отвращение в сети
Школьница неожиданно разбогатела на продаже поношенной одежды
В ЦБ оценили возможность ограничения доступа россиян к иностранным акциям
Samsung увеличит производство складных смартфонов
Российская студентка предстанет перед судом за ложный донос об изнасиловании
Пчелы в США уменьшились из-за изменения климата
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.