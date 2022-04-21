Пчелы в США уменьшились из-за изменения климата

The Guardian: из-за изменения климата в США появилось больше мелких пчел

Изменение климата привело к тому, что в США размер пчел стал меньше, так как крупные насекомые хуже переносят повышение температур. К таким выводам пришли американские ученые, сообщает The Guardian.

Исследование опубликовали в журнале Proceedings of the Royal Society B. В течение восьми лет ученые изучали состояние более 20 тысяч пчел, которые обитают в районе Скалистых гор (Rocky Mountains), где фиксировали раннее потепление и преждевременное таяние льда. Эксперты пришли к выводу, что из-за изменения климата количество крупных насекомых, включая шмелей, снижалось, а мелких пчел появлялось больше.

Шмели считаются одними доминирующими опылителями во многих экосистемах. По словам ученых, пчелиные сообщества будут радикально меняться. Шмели из-за размера тела обладают низкой устойчивостью к жаре, поэтому будут перемещаться в более прохладные регионы.

Ранее Королевское общество защиты птиц в Великобритании (RSPB) нашло способ, с помощью которого можно спасти от исчезновения скворцов, шмелей и ежей. Владельцам садов предложили выращивать подсолнухи.