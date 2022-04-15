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Найден способ спасти шмелей и ежей от исчезновения

RSPB в Великобритании нашло способ спасти шмелей и ежей с помощью подсолнухов

Фото: Pixabay

Королевское общество защиты птиц в Великобритании (RSPB) нашло способ, с помощью которого можно спасти от исчезновения скворцов, шмелей и ежей. Авторы инициативы призвали британцев высаживать в своих садах подсолнухи и лаванду, сообщает The Guardian.

Организация запустила программу под названием «Природа на пороге». Владельцам садов предложили выращивать подсолнухи, семенами которых могут питаться птицы, и богатую нектаром лаванду, а также наперстянку, вербену буэнос-айресскую, герань, душицу и буддлею.

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Эксперты обеспокоились динамикой — с 1970-х годов в Великобритании на две трети сократилась численность скворцов, а количество ежей в Англии, Уэльсе и Шотландии с 1950-х годов уменьшилось с 30 миллионов до миллиона.

«Лучше и проще всего начать с выращивания большего количества растений. Они обеспечивают для животных разнообразные, здоровые источники пищи, а также предлагают убежище и места для гнездования», — объяснил эксперт общества Адриан Томас.

В августе 2021 года с помощью растений в Великобритании захотели решить проблему изменения климата. Эксперты в сфере экологии посоветовали устанавливать в стране больше живых изгородей, так как они выступают в качестве барьеров, защищая от наводнений, и препятствуют попаданию вредных веществ в водоемы.

Нина Ташевская
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