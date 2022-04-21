Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Чувашии построят пять новых спортивных объектов

В 2022 году в Чувашии построят несколько спортивных комплексов и площадок для сдачи ГТО

Фото: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

Сразу в нескольких районах Чувашии построят пять новых спортивных объектов. Об этом сообщает «Вести Чувашия».

Так, в 2022 году планируется завершить строительство физкультурно-спортивного комплекса в селе Ишлеи Чебоксарского района. В столице республики начнут возведение еще одного крытого ледового катка и реконструируют стадион «Волга», а в городе Мариинский Посад построят открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий.

В Аликовском, Канашском и Ядринском районах появятся малые спортивные площадки, предназначенные для подготовки и сдачи нормативов ГТО.

Ранее стало известно, что в Приморье планируют построить большой теннисный комплекс с четырьмя кортами. Он будет также включать фитнес-зал, помещение для йоги, спортивное кафе и магазин спорттоваров. Кроме того, на базе комплекса откроют детскую теннисную школу, в которой делиться мастерством с детьми будут тренеры-профессионалы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Россия закрыла консульства стран Балтии в Петербурге
На поддержку авиаотрасли выделили 100 миллиардов рублей
Инфляция в Европе ускорилась
Электричка зажала дверями ногу пассажирке и протащила ее по перрону в Москве
Семья нашла в доме потайную комнату на случай конца света
Джонни Депп отказался возвращаться к съемкам «Пиратов Карибского моря»
Россиянам назвали достойную альтернативу летнему отдыху на море
Вероятность отставки Шольца оценили
Медведев ответил на заявление главы СНБО Украины об ударе по Крымскому мосту
Бывшего топ-менеджера «Новатэка», его жену и дочь нашли мертвыми в Испании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.