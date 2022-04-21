В Чувашии построят пять новых спортивных объектов

В 2022 году в Чувашии построят несколько спортивных комплексов и площадок для сдачи ГТО

Сразу в нескольких районах Чувашии построят пять новых спортивных объектов. Об этом сообщает «Вести Чувашия».

Так, в 2022 году планируется завершить строительство физкультурно-спортивного комплекса в селе Ишлеи Чебоксарского района. В столице республики начнут возведение еще одного крытого ледового катка и реконструируют стадион «Волга», а в городе Мариинский Посад построят открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий.

В Аликовском, Канашском и Ядринском районах появятся малые спортивные площадки, предназначенные для подготовки и сдачи нормативов ГТО.

Ранее стало известно, что в Приморье планируют построить большой теннисный комплекс с четырьмя кортами. Он будет также включать фитнес-зал, помещение для йоги, спортивное кафе и магазин спорттоваров. Кроме того, на базе комплекса откроют детскую теннисную школу, в которой делиться мастерством с детьми будут тренеры-профессионалы.