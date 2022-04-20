В Приморье появится большой теннисный комплекс

Крытый теннисный комплекс с четырьмя кортами строят во Владивостоке

Большой теннисный комплекс с четырьмя кортами для игры собрались построить в Приморье. Как уточняет KP.RU, на выбранном участке в районе улицы Татарской во Владивостоке уже проводятся работы.

Беседуя с журналистами, управляющий проектом замгенерального директора по развитию компании-застройщика ООО «ДВ Констракшен» Денис Гарин рассказал, что строительство планируется завершить к концу 2022 года. По его словам, комплекс будет включать не только теннисные корты, но и фитнес-зал, помещение для йоги, спортивное кафе и магазин спорттоваров. Кроме того, на базе комплекса откроют детскую теннисную школу, в которой делиться мастерством с детьми будут тренеры-профессионалы.

Собеседник издания отметил, что в Приморье наблюдается нехватка крытых кортов, хотя в регионе довольно много любителей тенниса. По его словам, для системного развития детского спорта условий сейчас нет, спортсменам негде заниматься из-за продолжительного зимнего сезона и обилия осадков летом. «Основное направление нашей деятельности – строительство жилой недвижимости. Мы решили инвестировать в спортивное направление, несмотря на то, что окупаемость здесь дольше чем на других объектах недвижимости, поскольку ожидаемый социальный эффект в данном случае намного важнее», — добавил он.

Гарин указал, что спортивный объект будет располагаться напротив административных зданий, близ дороги, ведущей к благоустроенной набережной «Татарке». Управляющий проектом уверен, что смежные территории набережной и спортивного комплекса будут друг друга дополнять и сформируют новую зону для отдыха и занятий спортом у моря.

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода задумались о благоустройстве территории Гребного канала и строительства там экопарка, океанариума и скалодрома.