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На Гребном канале в Нижнем Новгороде появится экопарк и океанариум

Власти Нижнего Новгорода благоустроят территорию Гребного канала, построив там экопарк

Изображение: Архитектурный совет Нижнего Новгорода

Власти Нижнего Новгорода задумались о благоустройстве территории Гребного канала и строительства там экопарка, океанариума и скалодрома. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Так, между парком Победы и Вознесенским Печерским мужским монастырем может появиться масштабный экопарк. Там разместится скейт-парк, комплекс «Термы» с зоной отдыха, спортивным и уличным термальным бассейном, а также гостиница с коворкинг-центром и несколько парковок.

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Также намечена масштабная стройка в границах набережной Гребного канала и Красной Слободы — там хотят создать трехэтажный океанариум. «Построить океанариум планируется в течение двух лет. Общая площадь выделенного участка составляет 13 тысяч квадратных метров. Также рядом с комплексом планируется благоустроить прилегающую территорию и организовать парковку», —рассказали в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Кроме того, на набережной планируется построить канатный подъемник, скалодром, а также отремонтировать здание физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором смогут тренироваться спортсмены, занимающиеся греблей, прыжками на лыжах с трамплина и зимним двоеборьем.

Ранее в марте стало известно, что в Казани в 2022 году запланированы масштабные работ по благоустройству пяти парков. Так, например, на набережной в парке «Спортивный», который строится от моста Миллениум до третьей транспортной дамбы со стороны стадиона «Ак Барс Арена», установят пирс и амфитеатр.

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Валентина Процкова
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