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Популярный комик рассказал о конфузе на съемках для ТНТ

Стендап-комик Чужой признался в сильном волнении перед первым выступлением на канале ТНТ

Фото: Telegram-канал «Денис Чужой про комедию»

Популярный российский стендап-комик и блогер Денис Чужой рассказал о первом выступлении в программе «Открытый микрофон» на ТНТ, которое стало его дебютом на телеканале. Юморист признался, что сильно волновался перед монологом, а также описал конфуз, который произошел с ним на сцене. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Чужого, он так сильно переживал перед съемками, что хотел выпить успокоительное, однако другие комики отговорили его принимать лекарство. В итоге из-за волнения во время выступления юморист держался за микрофонную стойку.

Комик также рассказал, что на съемках из-за оплошности администратора с ним произошел конфуз. «Я заблудился в темном павильоне и добрался до сцены только на второй минуте трека. Когда все-таки вышел, [продюсер телеканала ТНТ] Вячеслав Дусмухаметов в микрофон попросил выйти еще раз», — вспомнил Чужой. Он отметил, что этот инцидент усилил его чувство тревоги перед выступлением.

Ранее Чужой, рассуждая о перспективах российского юмора предрек крах рынку стендап. По мнению юмориста, очень многие комики снимают собственные стендап-шоу и «какие-то вариации стендапа». Именно поэтому в ближайшее время этот рынок перегреется, а затем будет долго восстанавливаться.

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Маргарита Щигарева
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