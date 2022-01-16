Популярный комик предрек крах российскому юмору

Популярный комик Денис Чужой заявил, что в ближайшее время российский рынок стендапа может рухнуть. В ролике, опубликованном на его YouTube-канале, он также обвинил телеканал ТНТ в насилии над юмором.

Чужой отметил, что сегодня рынок стендапа растет, развивается и не испытывает проблем. Тем не менее комик предрек ему скорый крах: «Я уже чувствую, что скоро все рухнет, потому что рынок очень перегрет тем, что все снимают свои стендап-шоу, какие-то вариации стендапа. И, как обычно, канал ТНТ берет что-то хорошее и насилует до тех пор, пока от этого не останется только одна оболочка».

Именно поэтому, по мнению Чужого, вскоре рынок перегреется, а затем будет долго восстанавливаться. Именно так произошло в США на рубеже 80-х и 90-х годов, подчеркнул комик.

Развитию стендапа также мешает внимание со стороны государства. «Возможно, что в ближайшее время комикам придется отказаться от каких-то острых шуток про реальность. <…> В общем, я оптимист. Вы меня знаете», — заключил юморист.

Ранее Чужой раскритиковал книгу «Больше, чем пиар. Как создать звезду» пиар-директора телеведущей Ольги Бузовой Антона Богославского. Он назвал произведение бесполезным и высмеял советы, которые читателям дал автор книги.