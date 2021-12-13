Популярный комик раскритиковал книгу пиар-директора Бузовой

Популярный стендап-комик и блогер Денис Чужой раскритиковал книгу «Больше, чем пиар. Как создать звезду» пиар-директора телеведущей Ольги Бузовой Антона Богославского. Юморист назвал произведение о тонкостях профессии пиар-агента разочарованием и счел его бесполезным. Он также высмеял советы автора. Впечатлениями комик поделился в своем шоу «Плохие книги», выпуск вышел на YouTube.

«Мое последнее разочарование — книга "Больше, чем пиар. Как создать звезду"», — заявил Чужой. Комик прокомментировал некоторые отрывки из книги. В частности, стендапер отметил рекомендации Богославского пиар-менеджерам, в которых автор советует понять пожелания артиста, изучить нишу, в которой он хочет работать, предложить стратегию своих действий и приступать к работе. «Я понял, как заниматься пиаром! Больше того, я даже понял, как построить ускоритель частиц. 1. Поймите, как построить ускоритель. 2. Найдите частицы. 3. Ускоряйте!» — поиронизировал Чужой.

Комик также выделил рекомендацию Богославского записывать свои дела в ежедневнике. «Если этот совет вам показался полезным, возможно, сделать карьеру в пиаре вам будет сложнее, чем другим людям», — сказал он. Помимо того, юморист покритиковал заявление пиар-агента Бузовой о том, что болезнь артиста не оправдывает его отсутствие на мероприятии. По мнению Чужого, таким образом автор книги говорит читателям, что заботиться о здоровье — это «для лузеров».

Юморист высмеял и слова Богославского в книге о том, что артист и «обычный человек» — это одно целое. «Отличная идея для новой части "Человеческой многоножки" (фильм ужасов о враче, который соединял жертв в одно целое путем сшивания — прим. "Ленты.ру")», — пошутил он.

В заключение Чужой назвал Богославского человеком, о котором может сложиться впечатление, будто он отказался от личного времени и личной жизни ради одного артиста. «В общем, разочарование. Это именно то, что я ощущаю, когда дочитываю очередную бесполезную книгу. Снова человек, который не очень хорошо знает свое дело, дает советы», — высказался комик.

Ранее Чужой раскрыл историю создания провального шоу на ТНТ. Комик вспомнил, как на телеканале планировали запустить новостное шоу с участниками юмористического проекта Comedy Battle и «чуваками из интернета». По словам Чужого, команда успела снять четыре пилотных выпуска, однако после этого проект завершился. Он отметил, что руководство ТНТ посчитало формат требующим больших вложений и вызывающим сложности по время производства.