Российская студентка предстанет перед судом за ложный донос об изнасиловании

В Севастополе 22-летняя студентка из мести обвинила знакомого в изнасиловании

В Крыму 22-летняя студентка из Севастополя предстанет перед судом за заведомо ложный донос о преступлении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, обвиняемая в одной из соцсетей познакомилась с мужчиной. После того как они встретились и провели вместе время, между ними произошел конфликт. Девушка решила отомстить новому знакомому и написала на него заявление, в котором обвинила любовника в изнасиловании.

Позже следователи выяснили, что на самом деле россиянин не совершал тяжкого преступления. После этого в отношении российской студентки возбудили дело.

7 апреля сообщалось, что в Нижнем Новгороде местного жителя осудили на 24 года колонии строгого режима за изнасилование и убийство студентки-морпеха из США.