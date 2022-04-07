Россиянину дали срок за изнасилование и убийство студентки-морпеха из США

Нижегородцу дали 24 года колонии за изнасилование и убийство студентки-морпеха из США

Нижегородцу дали срок за изнасилование и убийство студентки-морпеха из США — россиянина осудили на 24 года колонии строгого режима. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным следствия, в июне 2021 года гражданка США ловила попутку на обочине дороги. Ее подобрал местный житель Алексей Попов. Он вывез ее в безлюдное место под деревней Каликино, где изнасиловал и ограбил на 83 850 рублей. Потерпевшая сказала, что заявит в полицию. Тогда Попов дважды ударил ее ножом в шею для сокрытия грабежа и изнасилования; женщина умерла на месте происшествия.

Перед началом заседания нижегородского суда Попов заявил, что произошедшее было самообороной. В день расправы разговор с американкой в машине, по его словам, изначально шел о природе, погоде и военной разведке, но жертва преступления якобы неадекватно повела себя и начала его избивать. При этом мужчина не смог объяснить, почему он вывез Кэтрин в глухое место.

Также ранее сообщалось, что убитую зовут Сироу Кэтрин Илэйн. Она служила в армии морпехом и даже участвовала в военных действиях. Кэтрин по образованию дизайнер освещения, увлекалась живописью. В Россию приехала за три года до убийства, училась в ННГУ имени Лобачевского, снимала квартиру в городе Бор. У Кэтрин были планы остаться в России и стать адвокатом. Она получала военную пенсию и иногда подрабатывала репетитором английского.