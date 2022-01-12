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Обвиняемый в убийстве американской студентки россиянин заявил о самообороне

Житель Нижнего Новгорода, обвиняемый в убийстве американки Илэйн, заявил, что защищался
Кэтрин Сироу

Кэтрин Сироу . Фото: Beccy Serou

Обвиняемый в изнасиловании и убийстве американской студентки Сироу Кэтрин Илэйн житель Нижнего Новгорода Алексей Попов заявил о самообороне. Об этом в среду, 12 января, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, такое заявление Попов сделал перед началом заседания нижегородского суда. Он сообщил, что в день убийства разговор с американкой, которую он подобрал на машине, изначально шел «о природе, погоде и военной разведке», но жертва преступления якобы неадекватно повела себя. «Набросилась на меня, била. Я защищался», — приводит слова Попова издание.

Мужчина не смог объяснить причину, по которой вывез девушку в поле, заявив, что «хотел выкинуть ее из машины». Россиянин дал признательные показания в убийстве, но обвинения в изнасиловании и грабеже отрицает. Заседания проходят в закрытом режиме из-за обвинения в сексуальном преступлении.

По данным следствия, 15 июня 2021 года гражданка США «голосовала» на обочине дороги в Нижегородской области. Подвезти ее решил местный житель Алексей Попов. Он вывез ее в безлюдное место под деревней Каликино, где изнасиловал и ограбил. Ущерб от грабежа следствие оценило в 83 850 рублей.

Когда потерпевшая сказала, что заявит в полицию, Попов дважды ударил ее ножом в шею, женщина умерла на месте происшествия.

Погибшая американка приехала из Калифорнии три года назад, раньше служила в армии морпехом и даже участвовала в военных действиях. В России училась в ННГУ имени Лобачевского, снимала квартиру в городе Бор. Жила на военную пенсию и иногда подрабатывала репетитором английского.

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Владимир Седов
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