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Нижегородца будут судить за изнасилование и убийство студентки-морпеха из США

Россиянина отправят под суд за изнасилование и убийство американской студентки-морпеха

Фото: Linda So / Reuters

Жителя Нижнего Новгорода будут судить за изнасилование и убийство студентки-морпеха из США — расследование дела завершено. Об этом «Ленте.ру» в среду, 10 декабря, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным следствия, 15 июня 2021 года гражданка США «голосовала» на обочине дороги. Подвезти ее решил местный житель Алексей Попов. Он вывез ее в безлюдное место под деревней Калинкино, где изнасиловал и ограбил. Ущерб от грабежа следствие оценило в 83 850 рублей.

Когда потерпевшая сказала, что заявит в полицию, Попов дважды ударил ее ножом в шею, женщина умерла на месте происшествия. Следствие уверенно, что собранной доказательной базы достаточно для вынесения приговора.

Ранее сообщалось, что убитую зовут Сироу Кэтрин Илэйн. Она приехала из Калифорнии три года назад, раньше служила в армии морпехом и даже участвовала в военных действиях. Кэтрин по образованию дизайнер освещения, увлекалась живописью. В России училась в ННГУ имени Лобачевского, снимала квартиру в городе Бор. Планировала остаться в России, стать адвокатом. Жила на военную пенсию и иногда подрабатывала репетитором английского.

Леонид Микуляк
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