В Казани прошла студенческая олимпиада «Системы качества — 2022»

Региональный этап студенческой олимпиады «Системы качества — 2022» состоялся в Казани

Региональный этап Всероссийской студенческой олимпиады «Системы качества — 2022» состоялся в Казани 19 апреля. Об этом сообщает местный портал «Татар Информ».

Известно, что организаторами олимпиады выступили кафедра электронного приборостроения и менеджмента качества Казанского национального исследовательского технического университета имени Андрея Николаевича Туполева при поддержке ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Татарстане».

Согласно материалу, состязание прошло в дистанционной форме, в нем приняли участие 59 студентов от 13 вузов Приволжского федерального округа, обучающихся по направлениям подготовки «Управление качеством» и «Стандартизация и сертификация». Олимпиада проводилась по направлениям бакалавриата и магистратуры в личном и командном зачетах.

Отмечается, что по направлениям бакалавриата в личном первенстве победителем стала Амина Мусина, второе место досталось Анастасии Мозолевой, а третье — Алсу Валиевой. В то же время победители по направлениям магистратуры распределились следующим образом: Альбина Шафигина (первое место), Александра Кириченко (второе место) и Никита Клычков (третье место).

Все победители олимпиады как личного, так и командного первенства, были представлены к наградам ФБУ «ЦСМ Татарстан» и Казанского национального исследовательского технического университета.

Ранее сообщалось, что власти Дагестана решили сделать ежегодным конкурс молодых ученых. Состязание проводится для поощрения молодых ученых за достижения в научно-исследовательской деятельности и стимулирования их к творческой активности.