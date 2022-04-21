Названа главная угроза российскому экспорту

Аналитик «Атона» Лобазов назвал логистику морских поставок главной угрозой экспорту из РФ

Старший аналитик инвесткомпании «Атон» Андрей Лобазов в своем отчете (есть в распоряжении «Ленты.ру») назвал главную угрозу российскому экспорту. Ею, по мнению специалиста, является логистика поставок по морю.

«В наибольшей степени, на наш взгляд, она влияет на производителей стали и угля. Из-за ограничений на перевалку российских грузов фрахтовые ставки по некоторым видам сырья и материалов взлетели почти втрое, как выяснилось в ходе общения с компаниями сектора. Стоимость фрахта нефтеналивных танкеров сейчас подскочила до 350 тысяч долларов в день – максимального уровня с 2008 года», — отметил Лобазов.

Грузооборот в морских портах по итогам марта упал на девять процентов. В наибольшей степени показатели сократились в портах Балтики — из-за запрета на импорт стали из России странами Евросоюза, а также ограничений на обработку российских грузов на уровне ЕС. Вместе с тем грузооборот в дальневосточных портах вырос, однако не настолько значительно, чтобы компенсировать потери в европейской части страны.

Железнодорожный грузооборот в марте снизился на 2,4 процента — до 106,7 миллиона тонн. Наиболее существенная доля в общем сокращении пришлась на уголь и нефть. По мнению Лобазова, большое количество пустых вагонов означает скорое ухудшение ситуации.