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Политолог Цзюнь заявил, что военная помощь США Украине сказалась на переговорах с Россией

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Военная помощь США Украине негативно сказалась на переговорах Киева с Москвой, заявил политолог, вице-президент Китайского общества международных отношений Лю Цзюнь, пишет РИА Новости по ссылкой на «Хуаньцю шибао».

Автор статьи напомнил, что в ходе предыдущих раундов переговоров Украина почти согласилась не вступать в НАТО и быть постоянно нейтральной страной. При этом вскоре Киев отказался от своих обещаний, заведя дипломатический диалог в тупик, объяснило издание.

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По мнению экспертов, Украина еще не очнулась от своих иллюзий относительно Запада. Специалисты заметили, что Вашингтон «поощряет» Киев к продолжению боевых действий. По мнению Лю Цзюнь, США в кризисе преследуют свои интересы. «Реальные интересы американского военно-промышленного комплекса и сохранение американской военной гегемонии в мире требуют от Украины продолжения боевых действий», — подчеркнул автор.

Он призвал прекратить гонку вооружений, которая может серьезно повлиять на мир во всем мире.

Ранее стало известно, что военная помощь Украине от США достигнет миллиарда долларов.

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Марина Совина
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