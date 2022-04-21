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Мишустин уволил замминистра экономического развития России

Мишустин уволил замминистра экономического развития России Федулова по его просьбе
Владислав Федулов

Владислав Федулов. Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Заместитель министра экономического развития России Владислав Федулов освобожден от должности. Соответствующее распоряжение, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Сообщается, что Федулова уволили с должности по его просьбе. Он занимал данный пост с 3 апреля 2020 года.

Ранее стало известно, что экс-спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс и бывший глава «Роснано» также оставил в стране еще несколько постов. Он по собственному желанию покинул составы советов директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод».

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Марина Совина
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