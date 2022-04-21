Мишустин уволил замминистра экономического развития России Федулова по его просьбе

Заместитель министра экономического развития России Владислав Федулов освобожден от должности. Соответствующее распоряжение, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Сообщается, что Федулова уволили с должности по его просьбе. Он занимал данный пост с 3 апреля 2020 года.

Ранее стало известно, что экс-спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс и бывший глава «Роснано» также оставил в стране еще несколько постов. Он по собственному желанию покинул составы советов директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод».