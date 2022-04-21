Чубайс оставил еще несколько постов в России

Чубайс покинул составы советов директоров АФК «Система» и ее компании «Электрозавод»

Бывший глава «Роснано» и экс-спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс оставил еще несколько постов в России. Он по собственному желанию покинул составы советов директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод», сообщили в пресс-службе «Системы» агентству РИА Новости.

В совет директоров «Системы» Чубайс вошел в июне 2020 года, «Электрозавода» — в марте прошлого года.

В конце марта СМИ стало известно, что он покинул пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее уточнил, что Чубайс уволился по собственному желанию.

В середине апреля нынешний глава «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить работу компании за 2010-2020 годы — в этот период ей руководил Чубайс. Куликов доложил, что за указанный срок объем внешних заимствований «Роснано» превысил 290 миллиардов рублей.

К концу 2020 года за компанией был долг в размере свыше 146 миллиардов рублей, расходы на обслуживание в 2010-2021 годах составили 126 миллиардов рублей. Спустя еще несколько дней стало известно, что «Роснано» обратилась к правительству с просьбой о докапитализации.