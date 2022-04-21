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Россиянин перебрался за границу, стал таксистом и заработал миллионы долларов

Перебравшийся за границу врач из России накопил более миллиона долларов, работая таксистом

Фото: предоставлено героем материала

Россиянин, 30 лет назад перебравшийся в Австралию, рассказал о жизни на пенсии за границей. Своей историей он поделился с «Лентой.ру».

Валентин вместе с семьей уехал из России в начале 1990-х годов. До переезда он был врачом, а в Австралии стал шофером. Занимался грузоперевозками, потом много лет работал таксистом. Денег, которые он заработал, хватило на двухэтажный дом, квартиру в Сиднее и путешествия по всему миру.

По словам Валентина, в Австралии человек имеет гораздо больше, чем в России, если работает. За 30 лет работы в СССР и России ему, с учетом продажи имущества, удалось накопить примерно 6,5 тысячи долларов (520 тысяч рублей). За 30 лет жизни в Австралии, с учетом недвижимости и накоплений, у него есть не менее 1,8 миллиона австралийских долларов (105 миллионов рублей).

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Два года назад Валентин ушел на пенсию. Теперь он получает пенсию, составляющую 1,5 тысячи австралийских долларов (87,3 тысячи рублей) в месяц. «Пенсии хватает. Если жить по средствам, то и проблем не будет. К пенсии я подготовился. Понятное дело, что все индивидуально, и понятие комфорта у всех разное, но меня все устраивает. Продукты, конечно, дорогие, но зато есть все», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что россиянка уехала в Италию и увидела низкие зарплаты и уровень жизни за границей. В 2014 году Юлия из Волгограда познакомилась с жителем итальянского города Сорренто и через год вышла за него замуж.

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Евгения Черкасова
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