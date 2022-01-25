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Россиянка уехала в Италию и увидела низкие зарплаты и уровень жизни за границей

Россиянка, перебравшаяся за границу, рассказала о зарплатах и уровне жизни в Италии

Фото: @vesna_vokrugsveta

Россиянка, уехавшая за границу, рассказала о низких зарплатах и уровне жизни, которые она увидела в Италии. Своей историей она поделилась с «Лентой.ру».

В 2014 году Юлия из Волгограда познакомилась с жителем итальянского города Сорренто и через год вышла за него замуж. После этого они четыре года жили в Италии, затем пара перебралась в Швейцарию.

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В Италии Юлия работала хостес в ресторане и отеле. По словам девушки, до нее на этом месте никто не задерживался дольше трех-четырех месяцев. Первое время требовалось отрабатывать 58,5 часа в неделю, причем без выходных. За это она получала 600 евро в месяц (52,5 тысячи рублей). Позднее зарплата повысилась до 1000 евро (87,5 тысячи рублей в месяц).

Все это время ей приходилось жить с родителями и сестрой мужа, поскольку у молодоженов не хватало денег на отдельное жилье. «В Сорренто простому человеку практически нереально купить квартиру на побережье, — рассказывает Юлия. — Цены на недвижимость неподъемные, ипотеку получить очень сложно, поэтому многие итальянские семьи арендуют жилье всю жизнь».

Юлия описала плачевную экономическую ситуацию на юге Италии. По ее словам, зависимость от туризма означает, что многие рабочие места доступны лишь половину года. Когда наступает мертвый сезон, найти работу очень сложно. После начала пандемии сводить концы с концами стало еще тяжелее. «На юге страны так: если ты не родился в богатой семье, то практически нереально чего-то добиться, устроить лучшую жизнь, купить собственное жилье», — говорит она.

Если чуть выехать за пределы туристической зоны — кругом разруха, мусор, нищета... И конечно везде заправляет местная мафия — неаполитанская Каморра

Юлия Весна

Ранее переехавшая в Израиль россиянка рассказала, что менталитет жителей этой страны представляет собой полную противоположность российскому.

Олег Парамонов
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