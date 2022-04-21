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США отказались раскрывать данные попавших под визовые ограничения россиян

Нед Прайс отказался сообщать информацию о попавших под визовые ограничения россиянах
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Manuel Balce Ceneta / Pool / Reuters

Соединенные Штаты отказываются раскрывать данные о россиянах, попавших под визовые ограничения. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что информация о визах носит конфиденциальных характер. В то же время Прайс уточнил, что власти предупредят об отзыве разрешения на въезд в США, если вошедшие в список россияне решат подаваться на визу.

Кроме того, представитель Госдепа США добавил, что американские власти ведут перечень лиц, которых коснулись данные ограничения. В него также вошли 655 человек, у которых на момент принятия соответствующего решения была действующая виза.

Ранее Минфин США объявил, что введет визовые ограничения против 635 россиян, которые якобы были причастны к подавлению инакомыслия в России и за рубежом, к действиям, угрожающим территориальной целостности Украины, и нарушение прав человека в тюрьмах и неофициальных тюрьмах на контролируемой Россией территории Донбасса на Украине. Также визовые ограничения будут введены против российских чиновников, причастных к нарушениям прав человека и 17 лицам, которых США считают причастными к «подрыву демократии в Белоруссии».

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Ксения Назарова
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