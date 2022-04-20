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США введут визовые ограничения против ряда россиян

Минфин США объявил о введении визовых ограничений против 635 россиян

Фото: Pixabay

Минфин США объявил, что введет визовые ограничения против 635 россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Министерство финансов США ввело новый пакет санкций против России, они коснутся 29 физических и 40 юридических лиц. Минфин США включил в санкционные списки 16 человек, связанных, по их мнению, с банком «Открытие». Среди них — председатель правления банка Михаил Задорнов и заместитель председателя правления Надия Черкасова.

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Марина Совина
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