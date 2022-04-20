США введут визовые ограничения против ряда россиян

Минфин США объявил о введении визовых ограничений против 635 россиян

Минфин США объявил, что введет визовые ограничения против 635 россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Министерство финансов США ввело новый пакет санкций против России, они коснутся 29 физических и 40 юридических лиц. Минфин США включил в санкционные списки 16 человек, связанных, по их мнению, с банком «Открытие». Среди них — председатель правления банка Михаил Задорнов и заместитель председателя правления Надия Черкасова.