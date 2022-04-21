В России нашли способ справиться с дефицитом стройматериалов

Мишустин подписал постановление об упрощенном выводе на рынок российских стройматериалов

Правительство России нашло способ справиться с возможной нехваткой стройматериалов. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упростит вывод отечественных товаров на внутренний рынок, пишет РИА Новости.

Срок подтверждения пригодности использования материалов, изделий и конструкций решили ускорить — он сократится с 90 до 10 рабочих дней. «Это стало возможным благодаря отказу от разделения процедуры на "министерскую" и "подведомственную" части и созданию механизма подтверждения пригодности по системе "одного окна" — под ключ», — пояснили на сайте правительства и добавили, что решение позволит снизить риск дефицита стройматериалов на фоне ограничений на ввоз из-за рубежа.

В сообщении отмечается, что для подтверждения характеристик импортных стройматериалов российские органы строительного надзора будут учитывать результаты испытаний иностранных лабораторий. При этом уже выданные технические свидетельства о пригодности материалов, конструкций и технологий автоматически продлят на два года.

Ранее предприниматель Игорь Рыбаков посоветовал россиянам закупаться стройматериалами. По его прогнозам, товары для ремонта могут сильно подорожать в ближайшее время из-за дефицита предложения на фоне санкций.