Удачливый мужчина разбогател благодаря трем победам в лотереях за два года

UPI: житель США Грегг Хенсли три раза выиграл в лотерею и получил 230 тысяч долларов

Удачливый житель Северной Каролины Грегг Хенсли три раза выиграл в лотереи и разбогател. Об этом сообщает UPI.

В общей сложности за два года 63-летний мужчина выиграл 230 тысяч долларов (почти 19 миллионов рублей). 11 апреля ему достался главный приз в размере 200 тысяч долларов в лотерее Multiply the Cash, ранее в начале этого года — 10 тысяч долларов. Еще 20 тысяч долларов он получил в 2020 году.

Хенсли признался, что был настолько удивлен третьей победой, что лишился дара речи. Вместо того, чтобы сказать жене о деньгах, он молча показал ей телефон с сообщением о выигрыше. «С таким количеством людей, которые участвуют в розыгрышах, трудно представить, что на самом деле есть шанс выиграть», — недоумевает он.

По словам Хенсли, он хочет потратить полученные деньги на покупку нового автомобиль и ремонт дома.

Ранее сообщалось, что в США женщина выиграла 50 тысяч долларов (около четырех миллионов рублей) по лотерейному билету. Она рассказала, что получила выигрышный билет в подарок от мужа, который хотел поднять ей настроение после недели неудач на работе.