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Си Цзиньпин заявил о недопустимости выбрасывания какой-либо страны «за борт»

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить усилия для мирного урегулирования кризисов

Фото: Huang Jingwen / Globallookpress.com

Председатель КНР Си Цзиньпин записал видеообращение для Азиатского экономического форума, в котором заявил, что все страны мира связаны общей судьбой, плывя на одном корабле, поэтому нельзя просто взять и выкинуть за борт какую-либо из них, сообщает РИА Новости.

«Все страны мира плывут на одном большом корабле с общей судьбой. Если они хотят пересечь яростные волны и продолжать путь к светлому будущему, они должны действовать в одном направлении. Недопустимо пытаться бросить кого-либо в море», — рассказал он.

Он призвал государства прилагать все свои усилия для того, чтобы можно было урегулировать любой кризис мирным путем.

Ранее вице-президент Китайского общества международных отношений Лю Цзюнь подчеркнул, что военная помощь США Украине негативно сказалась на переговорах Киева с Москвой. Он напомнил, что в ходе предыдущих раундов переговоров Украина почти согласилась не вступать в НАТО и быть постоянно нейтральной страной. При этом вскоре Киев отказался от своих обещаний, заведя дипломатический диалог в тупик.

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Марина Совина
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