В сети вспомнили видео реакции Зеленского на слова Трампа о Путине

На встрече с Трампом в 2019 году Зеленский посмотрел в сторону при словах о Путине

В сети вспомнили видеозапись 2019 года, на которой запечатлена встреча тогдашнего президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом пишет Independent.

В частности, на одном из фрагментов видна реакция Зеленского на слова Трампа о российском лидере Владимире Путине.

«Я надеюсь, что вы и президент Путин сможете объединиться и решить вашу проблему. Это было бы огромным достижением, и я знаю, что вы пытаетесь это сделать», — говорит американский президент. В этот момент в кадре появляется лицо украинского лидера — он слегка поворачивает голову, не реагирует на слова коллеги и смотрит в сторону.

После переговоров Трампа и Зеленского в сентябре 2019-го разгорелся скандал — появилась информация, что американский лидер якобы оказывал давление на украинского коллегу во время телефонного разговора в июле того же года. Утверждалось, что президент США потребовал в обмен на оказание военной и финансовой помощи на Украине расследовать деятельность Хантера Байдена, сына его соперника на выборах Джо Байдена. Впоследствии Зеленский отрицательно ответил на вопрос о давлении Трампа на их переговорах.