Зеленский ответил на вопрос о давлении Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский отрицательно ответил на вопрос, оказывал ли на него давление бывший американский лидер Дональд Трамп во время их переговоров в 2019 году. Об этом сообщает УНИАН.

«Нет. Я не считал, что на нас оказывается давление, — сказал Зеленский. — Я всегда считал, что мы независимая страна, и я чувствую себя амбициозным, независимым человеком, которому каждый день надо учиться у самых лучших».

«Я сказал достаточно амбициозно: я — президент своей страны. Никто не может на нас давить», — добавил Зеленский.

В сентябре 2019-го в США разгорелся скандал из-за появления информации, что Трамп оказывал на Зеленского давление во время телефонного разговора в июле того же года. Сообщалось, что американский президент потребовал, чтобы в обмен на оказание военной и финансовой помощи на Украине открыли расследование деятельности Хантера Байдена, сына соперника Трампа на выборах Джо Байдена. Демократическая партия инициировала процедуру импичмента, по итогам которой Трамп был оправдан.