Зеленский пожаловался на превращение Украины в историю о Трампе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скандал после огласки его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом «стал некомфортным» лично для него, поскольку шумиха отвлекала внимание международного сообщества «от вопросов, которые были важными для Украины». Об этом говорится в статье Зеленского для The New York Times.

Он пожаловался, что политический скандал превратил «нашу страну в историю о президенте Трампе».

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«Независимо от того, сколько мыслей, слухов и теорий появлялись в связи с телефонным разговором с моим американским коллегой, и несмотря на то что контраверсийность закончилась вопросом об импичменте господина Трампа, Украина остается хорошим партнером и другом США», — заверил Зеленский.

Он добавил, что Киев продолжает получать от Вашингтона военную поддержку для защиты своей независимости.

В сентябре 2019-го в США разгорелся скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы оказывал на Зеленского. По некоторым сведениям, во время июльского телефонного разговора американский президент потребовал, чтобы в обмен на оказание военной и финансовой помощи на Украине было начато расследование деятельности Хантера Байдена, сына политического противника Трампа, бывшего вице-президента США Джо Байдена. После этого демократы инициировали процедуру импичмента, по итогам которой Трамп был оправдан.

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