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102-летний мужчина раскрыл алкогольный секрет долголетия

Newshub: 102-летний Уоллес Кион Ширли назвал порцию виски в день секретом долголетия

Кадр: телеканал AM

Долгожитель из Новой Зеландии отметил очередной день рождения и раскрыл секрет своего долголетия. Об этом сообщает Newshub.

102-летний Уоллес Кион Ширли считает, что дожил до почтенного возраста благодаря алкогольному напитку, который считается вредным для пожилых людей. «Я выпиваю порцию виски каждый день!», — заявил мужчина и добавил, что второй частью его секрета являются взбитые сливки.

Ширли появился на свет 22 апреля 1920 года. Врачи больницы его родного города Гор, регион Саутленд, считали, что младенец не проживет больше двух дней, так как он был недоношенным. Однако мальчика выходила медсестра по имени Люси Уоллес. В честь нее будущий долгожитель и получил свое имя.

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В годы Второй мировой войны мужчина служил в армии, занимаясь радиоперехватом переговоров японских войск. В войне также участвовали шестеро его братьев, и все вернулись домой невредимыми.

Администрация дома престарелых, где проживает ветеран, организовала для него два праздничных мероприятия, а 23 апреля Ширли отправится на большой семейный ужин в свою честь.

Ранее 101-летний житель Великобритании раскрыл нездоровый секрет своего долголетия. Дензил Купер рассказал, что всегда питался вредной пищей и почти не ел овощей.

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Никита Савин
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