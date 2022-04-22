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В Краснодарском крае откроют 10 новых пляжей

К летнему сезону в Краснодарском крае откроют 10 новых пляжей в едином архитектурном стиле

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

К началу летнего сезона в Краснодарском крае откроют 10 новых пляжей для гостей и жителей региона. Об этом сообщает «Вести Сочи».

Как заявила врио краевого министра курортов, туризма и олимпийского наследия Мария Золотухина, все пляжи будут иметь единый архитектурный облик. Всего на побережье Черного и Азовского морей будут работать 547 пляжных территорий.

Она также отметила, что лидером по объему бронирований в этом году стал Сочи, где открыт аэропорт. «Некоторые объекты уже проданы на все лето. Если говорить о территориях, наибольший объем бронирования у нас в Сочи. Обычно по году у нас средний объем автоперевозок составлял 36 процентов от общего турпотока, но сейчас мы ожидаем повышение и этих цифр», — добавила Золотухина.

Ранее гендиректор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов заявил, что в регионах России появятся быстровозводимые трехзвездочные отели. По его словам, в настоящее время компания завершает конкурс на разработку проектных решений.

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Мария Гейн
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