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Европа заморозила российские активы почти на 40 миллиардов долларов

Bloomberg: к первым числам апреля ЕС заморозил российские активы на 35 миллиардов евро

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Globallookpress.com

По состоянию на первые числа апреля страны Европейского союза заморозили российские активы на сумму в 35 миллиардов евро (почти 40 миллиардов долларов). На первом месте оказалась Франция с суммой в 23,5 миллиарда евро. По большей части речь идет о средствах российского Центробанка, сообщает Bloomberg.

Бельгия заморозила активы на 10 миллиардов евро, что отражает в том числе влияние отключения от системы SWIFT семи российских банков, попавших под санкции, сообщил источник агентства. Для Италии сумма составила около 1 миллиарда, речь идет о яхтах и недвижимости на Сардинии и в Тоскане.

Ирландия заморозила имущество на сумму около 839 миллионов, Нидерланды — около 516 миллионов, Польша и Швеция — 34,5 и 28,8 миллиона евро соответственно. Дания приняла меры в отношении активов всего в несколько тысяч евро, а для части стран, к примеру Испании и Венгрии, данные оказались недоступны.

В США, где также замораживают российские активы, в середине апреля сообщили, что частным лицам возвращать ничего не планируют. «Наша цель не заключается в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом», — сказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, отвечая на вопрос о том, возможно ли впоследствии вернуть бизнесменам, к примеру, дорогостоящие яхты.

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Платон Щукин
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