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Блогерша заказала платье по интернету и получила костюм кошачьего размера

Daily Star: блогерша Люси Макнил купила платье онлайн и удивилась его кукольному размеру

Фото: @lucymcneill / TikTok

Блогерша Люси Макнил купила модный наряд в интернет-магазине и рассмешила пользователей сети во время его распаковки. Ее TikTok-роликом заинтересовалась редакция Daily Star.

Юзерша с никнеймом lucymcneill заказала онлайн прозрачное мини-платье черного цвета, украшенное стразами. На упомянутом видео девушка запечатлена с полученным по почте нарядом в руках.

Согласно материалу, изделие оказалось мало Макнил: из-за неподходящего размера она сравнила его с кошачьим костюмом или кукольным платьем. «Простите, но как я должна здесь поместиться?» — удивилась она. Затем блогерша примерила вещь на камеру и сочла ее чересчур откровенной, поскольку она плотно облегала тело.

Ролик стал вирусным и набрал более 24,4 миллиона просмотров. Пользователи сети принялись комментировать увиденное. «Это точно одежда для кошки», «Мне показалось, что ты купила пару носков», «Я подумала, что это платье для куклы Barbie», — писали подписчики.

Ранее в апреле TikTok-блогерша заказала купальник Christopher Esber на сайте известного ретейлера и удивилась своему нелепому внешнему виду. На размещенном видео юзерша показала фото из каталога и то, как выглядела вещь в реальности. На кадрах заметно, что купальник, стоимость которого составила 37 тысяч рублей, имеет неправильные пропорции и впивается девушке в кожу.

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Карина Черных
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