Блогерша заказала брендовый купальник и удивилась своему нелепому внешнему виду

Mirror: TikTok-блогерша купила дизайнерский купальник и рассмеялась во время примерки

Блогерша заказала купальник известного австралийского бренда Christopher Esber и рассмеялась во время примерки. На ее TikTok-ролик обратило внимание издание Mirror.

Юзерша с никнеймом @bondenavant выбрала слитный купальный костюм сиреневого цвета с разрезами на талии. Дизайнерскую вещь она приобрела онлайн на сайте крупного британского ретейлера Net-A-Porter. При этом девушка отметила, что покупка обошлась ей в 345,4 фунта стерлингов (приблизительно 37 тысяч рублей).

На размещенном видео тиктокерша показала, как данный предмет гардероба был представлен в каталоге интернет-магазина и как купальник выглядел в реальности. По словам блогерши, указанная брендовая одежда оказалась слишком тесной. На кадрах заметно, как резинки впиваются девушке в кожу. Автор ролика удивилась своему нелепому внешнему виду и подчеркнула, что на ней размер XS, который она обычно носит.

«Я правда смеюсь в голос!», «О боже, не могу остановить смех», «Примерно так на мне сидит вся одежда, которую я покупаю», — прокомментировали подписчики наряд блогерши под публикацией.

Ранее в апреле блогерша Сабрина Стюарт заказала неоновое платье с бахромой в интернет-магазине Asos. Примерив вещь, девушка рассмеялась: наряд за 25,5 тысячи рублей был похож на костюм персонажа Большая Птица из мультфильма «Улица Сезам». Соответствующий TikTok-ролик стал вирусным и развеселил пользователей сети. Образ Стюарт сравнивали с пиньятой и летним газоном.