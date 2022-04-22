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Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО в ближайшие недели

Парламентарий Туомия: Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО в ближайшие недели

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Финляндия может направить заявку на вступление в НАТО уже в ближайшие недели. Об этом сообщает Helsingin sanomat со ссылкой на заместителя председателя комитета по иностранным делам парламента страны Эркки Туомиоя.

Соответствующее заявление парламентарий сделал во время визита в Стокгольм, где встретился со шведскими политиками. Туомиоя подчеркнул, что данное решение имеет «сильное большинство как в общественном мнении, так и в парламенте». При этом он не стал раскрывать личного отношения к вступлению страны в Североатлантический альянс.

О том, что Швеция и Финляндия готовы вступить в НАТО уже летом 2022 года, 11 апреля сообщила британская газета The Times. По мнению источников издания, в альянсе такие решения Стокгольма и Хельсинки стали результатом стратегического просчета России.

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Ксения Назарова
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