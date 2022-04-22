К 2025 году в Пермском крае планируют построить детскую железную дорогу вдоль реки Камы

В Пермском крае построят детскую экскурсионную железную дорогу длинной в четыре километра, проект планируется завершить до конца 2025 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Маршрут пройдет вдоль реки Камы. Ходить по дорогам будут современный и раритетный подвижные составы: три тепловоза ТУ10, узкоколейный паровоз и восемь вагонов. Кроме того, проект включает строительство учебно-экспозиционного центра с музеем и круговым депо по подобию построек XIX века.

«Детская железная дорога может стать любимым местом отдыха горожан и гостей города. Мы это видим на примере двух детских железных дорог, функционирующих на Свердловской магистрали — в Екатеринбурге и Тюмени», — рассказал начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Иван Колесников.

Ранее в апреле в Кировской области запустили туристический поезд, который оснастили вагоном со стеклянным полом. В уникальном вагоне есть сидячие места и две площадки, с которых через стекло можно наблюдать за дорогой.