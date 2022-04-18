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В России запустили туристический поезд со стеклянным полом

Туристический поезд в Кировской области оснастили вагоном со стеклянным полом

Фото: Aleksander Grishin / Globallookpress.com

В Кировской области запустили туристический поезд, который оснастили вагоном со стеклянным полом. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на музей железной дороги.

«У нас появился первый и единственный на данный момент в мире открытый панорамный железнодорожный вагон со стеклянным полом», — рассказали в российском музее.

Там уточнили, что в уникальном вагоне есть сидячие места и две площадки, с которых через стекло можно наблюдать за дорогой.

Туристический поезд курсирует по Каринской узкоколейной железной дороге. Он следует из основной части города Кирово-Чепецка в микрорайон Каринторф, при этом состав также проезжает по мосту через реку Чепца. Отмечается, что данная узкоколейка работает с 1940-х годов.

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Варвара Кошечкина
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