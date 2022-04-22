Росавиация посоветовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без GPS

«Известия»: Росавиация рекомендовала пилотам подготовиться к полетам без использования GPS

Федеральное агентство воздушного транспорта рекомендовало авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования американской глобальной навигационной спутниковой системы (GPS). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо замглавы Росавиации Дмитрия Ядрова.

Как следует из документа, данные рекомендации связаны с участившимися после 24 февраля случаями «глушения» и возможной подмены сигналов GPS. В частности, отмечается в бюллетене «Агентства ЕС по безопасности полетов» (EASA), подобные явления были замечены в районе Калининградской области, около стран бассейна Балтийского моря, в восточной части Финляндии, в Черном море, в районе Восточного Средиземноморья, Израиля, Кипра, Ливана, Сирии, Турции и северной части Ирака.

В связи с этим пилотам посоветовали незамедлительно сообщать авиадиспетчерам «о сбоях, ухудшении и аномальной работе GPS» или связанной с ней авионики. Кроме того, экипажи самолетов должны быть готовы к выполнению стандартных процедур взлета и захода на посадку, не связанных с применением спутникового сигнала.

По словам источника издания, что на воздушных судах есть альтернативная система. Он также подчеркнул, что просьба носила рекомендательный характер.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин оценил возможность отключения России от GPS в рамках санкций США. По его словам, сделать это «технически очень сложно».

