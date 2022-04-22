Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Росавиация посоветовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без GPS

«Известия»: Росавиация рекомендовала пилотам подготовиться к полетам без использования GPS

Фото: Paulo Whitaker / Reuters

Федеральное агентство воздушного транспорта рекомендовало авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования американской глобальной навигационной спутниковой системы (GPS). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо замглавы Росавиации Дмитрия Ядрова.

Как следует из документа, данные рекомендации связаны с участившимися после 24 февраля случаями «глушения» и возможной подмены сигналов GPS. В частности, отмечается в бюллетене «Агентства ЕС по безопасности полетов» (EASA), подобные явления были замечены в районе Калининградской области, около стран бассейна Балтийского моря, в восточной части Финляндии, в Черном море, в районе Восточного Средиземноморья, Израиля, Кипра, Ливана, Сирии, Турции и северной части Ирака.

В связи с этим пилотам посоветовали незамедлительно сообщать авиадиспетчерам «о сбоях, ухудшении и аномальной работе GPS» или связанной с ней авионики. Кроме того, экипажи самолетов должны быть готовы к выполнению стандартных процедур взлета и захода на посадку, не связанных с применением спутникового сигнала.

По словам источника издания, что на воздушных судах есть альтернативная система. Он также подчеркнул, что просьба носила рекомендательный характер.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин оценил возможность отключения России от GPS в рамках санкций США. По его словам, сделать это «технически очень сложно».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
США заподозрили Китай в оказании поддержки российской армии
Послу России не дали выступить на заседании ОАГ
Женщина разбогатела на фото морщин на своих ногах
Росавиация посоветовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без GPS
Блогерша заказала платье по интернету и получила костюм кошачьего размера
Байден расстроился из-за неспособности США и дальше снабжать мир прогрессом
Роль доллара в мире резко выросла
В подмосковном гараже накрыли нарколабораторию
Германия заплатит рекордную сумму России за нефть и газ в этом году
Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО в ближайшие недели
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.