Глава «Роскосмоса» Рогозин заявил, что отключить Россию от GPS технически очень сложно

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин оценил возможность отключения России от GPS в рамках санкций США. Он заявил в эфире Первого канала, что технически сделать это очень сложно.

По словам Рогозина, национальная Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) обеспечит глобальную точность навигационного сигнала.

«Хочу сказать, что технически это сделать очень сложно, потому что орбитальная группировка GPS не может выборочно отключаться в направлении России и не отключаться в направлении других стран», — сказал он.

Единственный вариант по отключению GPS на территории России — перепрошивка смартфонов, чтобы выключить на них принимающий сигнал чипсет, пояснил Рогозин. Также глава госкорпорации добавил, что для обеспечения функционирования ГЛОНАСС на орбите находятся 25 спутников, а взаимодополняемость китайской «Бэйдоу» и российской ГЛОНАСС дает «абсолютную глобальную точность навигационного сигнала».

«Поэтому отключают они, не отключают, нам все равно», — высказал мнение Рогозин.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в российской миссии на Марс, которая пройдет вместо отмененной Европейским космическим агентством ExoMars-2022, не будет марсохода. «Нужен ли там некий марсоход? Я думаю, что он и не нужен, потому что сам посадочный модуль является научно-исследовательской станцией самостоятельной. И его будет достаточно для реализации этой миссии», — рассказал Рогозин.