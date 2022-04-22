Россия подарила Кубе почти 20 тысяч тонн пшеницы
Российское посольство на Кубе передало министерству пищевой промышленности острова груз гуманитарной помощи из 19 526 тонн пшеницы. Об этом сообщает РИА Новости.
Посол Андрей Гуськов объяснил, что корабль с зерном прибыл в точку назначения еще в начале февраля, но почти месяц провел в водах вблизи острова, ожидая застрявшей из-за санкций против банков РФ оплаты фрахта. «Произошедшее ясно показывает, что односторонние принудительные меры, принятые против России, так же, как и примененные против Кубы, наносят ущерб жизни простых людей», — указал он.
Глава дипмиссии подчеркнул, что груз предназначен «кубинскому народу, который, помимо пандемии COVID-19, вынужден противостоять нелегитимной и бесчеловечной блокаде США».
В декабре 2021 года в гаванский Международный аэропорт имени Хосе Марти прибыла гуманитарная помощь из России. В канун Нового года самолеты перевезли груз весом 22 тонны, в том числе защитные медицинские костюмы и шприцы.
В июле Минобороны России направило на Кубу два самолета с более чем 88 тоннами гуманитарной помощи, включая продовольствие и один миллион респираторных масок.