Россия подарила Кубе почти 20 тысяч тонн пшеницы

Россия безвозмездно передала Кубе почти 20 тысяч тонн пшеницы в качестве гумпомощи

Российское посольство на Кубе передало министерству пищевой промышленности острова груз гуманитарной помощи из 19 526 тонн пшеницы. Об этом сообщает РИА Новости.

Посол Андрей Гуськов объяснил, что корабль с зерном прибыл в точку назначения еще в начале февраля, но почти месяц провел в водах вблизи острова, ожидая застрявшей из-за санкций против банков РФ оплаты фрахта. «Произошедшее ясно показывает, что односторонние принудительные меры, принятые против России, так же, как и примененные против Кубы, наносят ущерб жизни простых людей», — указал он.

Глава дипмиссии подчеркнул, что груз предназначен «кубинскому народу, который, помимо пандемии COVID-19, вынужден противостоять нелегитимной и бесчеловечной блокаде США».

В декабре 2021 года в гаванский Международный аэропорт имени Хосе Марти прибыла гуманитарная помощь из России. В канун Нового года самолеты перевезли груз весом 22 тонны, в том числе защитные медицинские костюмы и шприцы.

В июле Минобороны России направило на Кубу два самолета с более чем 88 тоннами гуманитарной помощи, включая продовольствие и один миллион респираторных масок.