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Мальчик спрятался от оползня в холодильник, провел в нем 20 часов и выжил

AsiaOne: 11-летний Си Джей Хасме 20 часов прятался от оползня в холодильнике и выжил

Кадр: Philippine Coast Guard

Мальчик из Филиппин спрятался в холодильнике от приближавшегося к его дому мощного оползня и провел внутри 20 часов. Об этом сообщает AsiaOne.

11-летнего Си Джея Хасме обнаружили во время поисковой операции в округе Кантаньос. Он забрался в холодильник, когда увидел, что к поселку стремительно приближается оползень. Ребенку пришлось прятаться почти сутки, он получил множественные переломы, но выжил и сейчас идет на поправку.

Как рассказал дядя мальчика Хуанито Орельяно, один из родственников хотел спасти мальчика, но Хасме попросил его не рисковать и самостоятельно укрылся от стихии.

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Несмотря на то, что жизни ребенка ничего не угрожает, он все еще находится в шоковом состоянии после пережитого. Кроме того, Орельяно пока боится сообщать ему, что его родители погибли во время оползня.

Стихийное бедствие случилось из-за тропического циклона Меги. По данным газеты The Manila Times его жертвами стали по меньшей мере 224 человека.

В сентября 2021 года на Филиппинах спасли родителей и их пятилетнего ребенка, погребенных заживо во время оползня. Пожарным и полицейским удалось извлечь семью из-под завала и доставить в больницу.

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Никита Савин
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