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Тяжелый военно-транспортный самолет передали Минобороны

Завод «Авиастар-СП» передал Минобороны военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Авиастроительный завод «Авиастар-СП» передал Министерству обороны России тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. Самолет оснащен российским оборудованием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

«Филиал ПАО "Ил" — "Авиастар" (входит в состав дивизиона транспортной авиации ПАО "ОАК" госкорпорации Ростех) передал в эксплуатацию очередной серийный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А, построенный для Министерства обороны РФ. После успешного завершения летно-технических испытаний новое воздушное судно пополнило авиационный полк ВТА», — сообщили в ОАК.

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В корпорации подчеркнули, что модернизированная версия Ил-76МД-90А оснащена российскими системами и оборудованием. Самолет создан из отечественных комплектующих.

По данным ОАК, к передаче на испытания готов очередной Ил-76МД-90А. Также в производстве находится еще несколько самолетов.

Ил-76МД-90А совершил первый полет в 2012 году. Модернизированная версия Ил-76 получила новые двигатели ПС-90А-76, бортовой комплекс обороны, а также усиленное шасси и крыло.

В декабре 2021 года стало известно, что Ил-76 занял шестую строчку в рейтинге самых распространенных военно-транспортных самолетов.

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Даниил Иринин
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