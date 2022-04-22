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Крупнейший производитель пальмового масла прекратит поставки за рубеж

Индонезия, крупнейший производитель пальмового масла, прекратит поставки за рубеж

Фото: Tarmizy Harva / Reuters

Индонезия, крупнейший производитель пальмового масла, прекратит поставки за рубеж с 28 апреля на неопределенный срок. Bloomberg сообщает о том, что страна запретит экспорт растительного масла и сырого пальмового масла из-за местного дефицита.
 
Глава отдела торговых стратегий Kaleesuwari Intercontinental Гнанасекар Тиагараджан уверил импортеров в том, что до 28 апреля большие объемы масла все еще могут быть поставлены, и добавил, что запрет, скорее всего, скоро будет снят. На фоне эмбарго экономист прогнозирует резкий скачок цен в ближайшей перспективе.
 
Так, стоимость соевого масла, заменителя пальмового масла для продуктов питания и топлива, побила новый рекорд, взлетев на 3,5 процента на Чикагской бирже. Цены на семена рапса, необходимые для получения масла, также выросли на биржах Парижа и Северной Америки. Директор брокерской компании Pelindung Bestari Парамалингам Супраманиам уверен, что новость о запрете экспорта из Индонезии вызовет хаос и усугубит положение на и так ограниченном рынке растительного масла во всем мире.
 
На фоне серьезных мировых кризисов, в частности из-за конфликта на Украине и пандемии, страны во всем мире столкнулись с угрозой голода. Резко растущие цены на основные продукты и дефицит оказывают давление на семьи по всему миру, толкая в нищету миллионы человек. В связи с этим, руководители Всемирного банка, МВФ и ВТО призывают государства придерживаться открытости в торговле и избегать запретов на экспорт продовольствия и удобрений, которые усугубят проблемы самых уязвимых категорий населения.

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Платон Щукин
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