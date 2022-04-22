Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам назвали стоимость авиабилетов в Турцию с пересадкой в Сочи

В АТОР назвали стоимость билетов на рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан через Сочи

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Российским туристам назвали стоимость авиабилетов на курорты Турции из Москвы и Санкт-Петербурга с пересадкой в Сочи, который стал международным хабом для полетов за рубеж. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Из-за авиационных санкций российские перевозчики формируют полетную программу на самолетах отечественного производства Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100). Из Сочи на них сейчас можно улететь в в Анталью, Бодрум и Даламан.

Так, стоимость авиабилетов авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Анталью с пересадкой в Сочи начинается от 20,1 тысячи рублей в одну сторону. В сумму входит провоз багажа. Купить билет по маршруту Санкт-Петербург — Сочи — Анталья можно за 18,4 тысячи рублей.

Материалы по теме:
Другой Стамбул. Еще недавно здесь жили мигранты и бедняки. Чем сегодня способен удивить туриста «золотой» район Стамбула?
Другой Стамбул.Еще недавно здесь жили мигранты и бедняки. Чем сегодня способен удивить туриста «золотой» район Стамбула?
24 ноября 2021
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски. Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски.Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
17 апреля 2022

Рейсы в Анталью со стыковкой в Сочи также предлагает авиакомпания «Азимут», однако в системе бронирования можно найти билеты только с вылетом до конца мая. Полет в одну сторону без багажа обойдется в 13,8 тысячи рублей, с багажом — в 16,3 тысячи.

Улететь в Бодрум из Москвы стыковочным рейсом можно за 17, 8 тысячи рублей в одну сторону с Багажом. Билеты из Санкт-Петербурга будут стоить 18,4 тысячи рублей. Рейсы выполняют авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия».

Ранее в марте авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала запуск масштабной программы регулярных международных рейсов из Сочи. Перевозчик открыл продажу билетов по 17 направлениям, среди которых Армения, Египет, Израиль, Казахстан, Турция и Узбекистан — все перелеты назначены на апрель. Отмечается, что трансферы будут выполняться на самолетах отечественного производства Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Российские военные взяли под контроль арсенал ВСУ с тоннами боеприпасов
Зафиксирован новый вид глубоководных медуз
Российскому полицейскому дали три года за передачу секретных данных члену банды
Александр Емельяненко объявил о подписании контракта на новый бой
Минобороны показало кадры взятого арсенала ВСУ в Харьковской области
Пять медведей поселились под домом женщины и храпели всю зиму
Россиянам назвали стоимость авиабилетов в Турцию с пересадкой в Сочи
Названо неожиданное полезное свойство картофеля
Одна из крупнейших рек в США оказалась под угрозой исчезновения
Врач перечислила провоцирующие раннее старение продукты
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.