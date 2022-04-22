Названо неожиданное полезное свойство картофеля

Врач Денисова рекомендовала есть картофель для облегчения симптомов гипертонии

Врач-диетолог ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Наталья Денисова опровергла традиционное заблуждение, что картофель — это только источник крахмала и пустых калорий, и назвала неожиданное полезное свойство этого овоща. В беседе с онлайн-изданием «Аргументы и факты» специалист заявила, что этот продукт незаменим для облегчения симптомов гипертонии.

Медик пояснила, что картофель богат калием, кальцием, витаминами С, РР и группы В, фосфором и железом, а также обладает легким мочегонным свойством, потому он полезен для людей с гипертонией или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Денисова рекомендовала есть вареный с кожурой или запеченный в духовке картофель, так в нем сохраняется максимальное количество полезных веществ. От жареной картошки и от картофеля фри, по словам диетолога, стоит по возможности воздержаться, потому что витаминов при таком способе приготовления микроэлементов почти не остается, зато возрастает калорийность (70-80 килокалорий на 100 граммов в вареном картофеле против 200-300 килокалорий на 100 граммов в жареном).

В заключение Денисова напомнила, что картофельные компрессы помогают справиться с утренними отеками, сок из этого продукта облегчает гастрит и обладает противовоспалительным и заживляющим эффектом.

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