Иммунолог указал на возможную связь острого гепатита и COVID-19

Иммунолог Крючков допустил связь острого гепатита неизвестного происхождения с COVID-19

Необходимо проверить связь острого гепатита неизвестного происхождения, который распространяется в ряде западных стран, с COVID-19, считает кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. О такой версии возникновения вспышки заболевания он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Природа нового гепатита

Так как современный лабораторные методы довольно просто позволяют исключить элементарные гепатиты А и Е, а также B и С, скорее всего, речь идет об аутоиммунной или токсической природе заболевания, считает иммунолог.

Если говорить о токсической природе, то это может быть воздействие какого-то яда, токсического компонента, который негативно воздействует на печень, уточнил Крючков. Например, эти компоненты могли проникнуть в организм через продукты питания.

«Если это массовая история, например, и регионы географически относительно узкие, то здесь больше вероятность именно токсической природы, но, если мы говорим о вспышках в нескольких регионах, разных странах, это вызывает большое сомнение, а вот аутоиммунная природа вполне может быть», — отметил он.

Аутоиммунные заболевания, по словам иммунолога, связаны с нарушением иммунологической толерантности к собственным антигенам, в данном случае к антителам печени. Он уточнил, что к к таким заболеваниям есть врожденная расположенность, но они вызываются внешними причинами, например, каким-то поражением печени, выходом большого количества собственных антигенов из печени либо нарушением работы иммунной системы.

Аутоиммунных заболеваний полно, и мы знаем, что COVID-19 резко увеличивает вероятность таких нарушений и резко увеличивает количество циркулирующих антител, но мы не знаем, насколько он увеличивает вероятность аутоиммунных нарушений у детей. Все это нужно проверять Николай Крючков кандидат медицинских наук

Он не исключил и инфекционную природу гепатита. По словам иммунолога, это могут быть, например, гельминтозы или ряд инфекций, вызванных простейшими. Однако детские инфекционисты хорошо знакомы с подобными гепатитами, чтобы быстро их исключить, убежден Крючков.

«Пока основная причина не выяснена, и вспышка не то чтобы грандиозная, но заметная, соответственно, по факту этого проводится эпидрасследование, по результатам эпидрасследования будут сделаны какие-то выводы: либо сужен круг поиска, либо определена причина, но это хорошо, что на умеренных цифрах это уже вызывает подозрения, значит, система эпидемиологического мониторинга неплохо налажена», — заключил специалист.

Распространение гепатита среди детей

Ранее в Европейском центре по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) сообщили, что случаи острого гепатита были выявлены у детей в Великобритании, Дании, Ирландии, Испании, Нидерландах и США. Большинство заболевших, а их около сотни — дети в возрасте от двух до пяти лет. По словам хирурга медицинского центра при Гронингенском университете Рубена де Клейна в интервью Нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS), трем из четырех детей, которые проходили лечение в его центре, пришлось делать трансплантацию печени. Точная причина появления гепатита остается неизвестной.

Руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский не исключил распространение ранее неизвестного вируса, отметив, что для его обнаружения потребуется сложный цикл исследований, сообщило РИА Новости. Специалист пояснил, что эпидемиологическое исследование должно установить связи между зараженными и общие факторы риска возникновения заболевания. Также, по его словам, необходимо исключить связь заболевания с использованием одинаковых продуктов или игрушек.